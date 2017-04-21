Бульдог на скейте стал новой звездой сети: видео

Видеоролик с собакой на скейтборде набрал более 80 тысяч лайков всего за две сутки, сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что на видео запечатлена собака породы французский бульдог, которая прокатилась по рампе на скейтборде в Клиссолд-парк в Лондоне.
Кроме этого, видеозапись набрала также 52 тысяч ретвитов.
Некоторые пользователи в комментариях к записи настоятельно советовали в следующий раз надеть на собаку шлем и солнечные очки, чтобы дополнить образ заядлого скейтбордиста.
Как сообщал MIGnews.com.ua, российская студия Art-Msk, занимающаяся созданием видеорекламы, сняла видео, в котором появились обнаженная девушка и енот. Животное взяли в аренду в контактном зоопарке, однако после того как его вернули, ветеринары заметили шоковое состояние зверька и подали в суд на студию.