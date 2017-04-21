Скрипка прокомментировал свое заявление о создании гетто для русскоязычных украинцев

Лидер музыкальной группы "Вопли Видоплясова" заявил, что государство должно организовать бесплатные обучающие курсы родного языка для русскоговорящих украинцев. Об этом говорится в официальном комментарии музыканта, опубликованном в Facebook.
По его словам, на сегодняшний день в Украине очень мало книг, музыки, интернет-контента на украинском языке. Кроме этого граждане не имеют возможности учиться на украинском языке.
"Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто", - указал он.
Скрипка подчеркнул, что в других странах на законодательном уровне закреплена поддержка официального государственного языка. Как пример он привел обстановку в данной сфере во Франции, Польше, Чехии и даже России.
"У нас есть невероятное количество прекрасных песен и артистов. И очень странно выглядит кровавая резня за мизерные 25% украинских песен на радио и их полное отсутствие на телевидении в новогоднюю ночь. Я действительно считаю, что граждане Украины (как и любой другой страны) должны знать язык родного государства. Поддерживаю увеличение украинского контента во всех сферах общественной жизни. Это - европейская практика", - подчеркнул исполнитель.
Музыкант подчеркнул, что украинское государство должно предоставить гражданам больше возможностей для изучения родного языка.
"Если часть граждан неспособны его изучить, то они сами себя обрекают на асоциальное перспективу. Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку", - добавил он.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Скрипка потребовал от СМИ предоставить запись разговора, где слышно его предложение о создании специального гетто для людей, которые не в состоянии выучить украинский язык и имеют низкий уровень IQ. В ответ на это сооснователь одного из телеканалов Виктор Зубрицкий выложил на своей странице в Facebook видео, на котором четко слышно, о чем рассказывает музыкант журналистам во время интервью.