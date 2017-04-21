Кабмин придумал, как решить проблему львовского мусора

Кабинет министров Украины совместно со Львовской областной государственной администрацией и местным самоуправлением разработали решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов во Львове.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"В частности, мусор из города будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов Львовской области в то время, пока Львовский городской совет примет окончательное системное решение относительно способа дальнейшей утилизации ТБО, образующихся в городе", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что решение о приеме львовских бытовых отходов другими полигонами области будет утверждено в Меморандуме о сотрудничестве между Львовской ОГА, Львовским облсоветом, Львовским горсоветом и органами местного самоуправления.
Подписание соответствующего документа главой Львовской ОГА, главой Львовского областного совета и главами городских советов области состоится в пятницу, 21 апреля, в присутствии вице-премьер-министра Владимира Кистиона.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, львовские власти приняли решение выделить свыше 6,5 миллиона гривен городам, которые будут принимать львовский мусор. Соответствующее решение было принято в ходе сессии Львовского городского совета.
В среду, 12 апреля, одесские депутаты рассмотрели на заседании экологической комиссии просьбу мэра Львова Андрея Садового. В своем письме к мэру Одессы Геннадию Труханову Андрей Садовой попросил помочь Львовской области в локализации экологической катастрофы и принять на территорию области 24 тысячи тонн мусора в год. Однако во время заседания департамента экологии Одесского городского совета экологи постановили, что Одесса не может помочь Львову.