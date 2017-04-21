СМИ обнародовали аудиозапись, подтверждающую слова Скрипки о создании гетто

MIGnews.com.ua

Музыкант и исполнитель Олег Скрипка потребовал от СМИ предоставить запись разговора, где слышно его предложение о создании специального гетто для людей, которые не в состоянии выучить украинский язык и имеют низкий уровень IQ.

В ответ на это сооснователь одного из телеканалов Виктор Зубрицкий выложил на своей странице в Facebook видео, на котором четко слышно, о чем рассказывает музыкант журналистам во время интервью.

"Есть две причины, почему мы не хотим учить украинский язык. Одна - низкий IQ, дебилы. Ну, низкий IQ - это дебилы. Люди-дебилы. Если они дебилы, пусть они пройдут комиссию, что у них низкий IQ, и тогда мы их освободим от этой сложной обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны. Тогда сделать гетто. Люди неспособны, они просто неспособны. И мы будем помогать им как волонтеры", - дословно то, что сказал Скрипка.