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СМИ обнародовали аудиозапись, подтверждающую слова Скрипки о создании гетто
21.04.2017 10:15

СМИ обнародовали аудиозапись, подтверждающую слова Скрипки о создании гетто  Видеорепортаж

Музыкант и исполнитель Олег Скрипка потребовал от СМИ предоставить запись разговора, где слышно его предложение о создании специального гетто для людей, которые не в состоянии выучить украинский язык и имеют низкий уровень IQ.

В ответ на это сооснователь одного из телеканалов Виктор Зубрицкий выложил на своей странице в Facebook видео, на котором четко слышно, о чем рассказывает музыкант журналистам во время интервью.  

"Есть две причины, почему мы не хотим учить украинский язык. Одна - низкий IQ, дебилы. Ну, низкий IQ - это дебилы. Люди-дебилы. Если они дебилы, пусть они пройдут комиссию, что у них низкий IQ, и тогда мы их освободим от этой сложной обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны. Тогда сделать гетто. Люди неспособны, они просто неспособны. И мы будем помогать им как волонтеры", - дословно то, что сказал Скрипка.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Скрипка заявил, что никогда не предлагал создать гетто для людей, которые не в состоянии выучить украинский язык, и потребовал предоставить аудиозапись разговора.

Теги материала: Олег Скрипка, видео, украинский язык, разговор, интервью
Новости СМИ2
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