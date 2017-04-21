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Киевские власти обнародовали программу мероприятий к Евровидению
21.04.2017 10:03

Киевские власти обнародовали программу мероприятий к Евровидению

Киевская городская государственная администрация утвердила программу проведения культурно-художественных мероприятий, связанных с конкурсом "Евровидение-2017",сообщает Интерфакс-Украина.

Стоит отметить, что  программа мероприятий рассчитана на период с 30 апреля по 14 мая.

Утвержденной программой предусмотрена организация ивентов на следующих локациях: "Фан-зона на Софии" на Софийской площади, развлекательная зона на Троицкой площади, развлекательная зона "Feel Ukraine" - "Почувствуй Украину" на Контрактовой площади, развлекательная зона "Евровидение: Ретроспектива" на Почтовой площади, развлекательная зона "Первый киевский пленэр "Art Kyiv Fort 2017" на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Киевская крепость".

Кроме этого в программе предусмотрены следующие мероприятия:

С 4 по 7 мая состоится Международный фестиваль " Кyiv Art Week".

С 5 по 14 мая в Киевской городской галерее искусств "Лавра" состоится Международный арт-фестиваль "Face of art".

С 12 до 14 мая на Контактовой и Почтовой площадях, а также на территории парка Киото состоится показ 3D-mapping-show "Kyiv Light Fest".

А также, по данным источника, на локациях "Евровидение-2017" покажут киноальманах  "Все начинается в Киеве".

Как сообщал MIGnews.com.uа, Александр Скичко, Александр Остапчук и Тимур Мирошниченко , которые стали ведущими Евровидения-2017, поведали во время онлайн-пресс-конференции о том, где и как проходят их репетиции, как они готовятся к конкурсу. 

Теги материала: Евровидение-2017, программа, конкурс, КГГА
Новости СМИ2
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