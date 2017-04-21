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Скрипка открестился от своих слов о создании гетто и потребовал запись разговора
21.04.2017 09:50

Скрипка открестился от своих слов о создании гетто и потребовал запись разговора

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что никогда не предлагал создать гетто для людей, которые не в состоянии выучить украинский язык, и потребовал предоставить аудиозапись разговора. Об этом музыкант и исполнитель сообщил в интервью газете "Взгляд".

Изначально исполнитель вообще не мог вспомнить, какому изданию он давал интервью. После назвал свои слова "политическими штуками".

"А что за интервью? Кого создавать? Какое гетто? Я никого ни к чему не призываю. Тем более гетто. Это же политические штуки. Вы что? Там есть моя прямая речь? Есть мой голос? Это какой-то юмор. Может, шутка?" - сказал музыкант.

Кроме этого Скрипка назвал украинское и российское общество полностью больным, если люди занимаются обсуждением подобных высказываний, а не акцентируются на решении реальных проблем. Также он считает, что если бы люди были нормальными, то на востоке Украине сейчас не было военных действий.

"Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И когда люди акцентируют свое внимание не на реальных проблемах, а на словах артистов, это значит, что наше общество и ваше общество - больны. Не было бы войны, если бы было здоровое общество", - указал исполнитель.

Также певец пожаловался, что хочет говорить о музыке, но его никто не слышит и никому эта тема не интересна.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинский исполнитель, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что граждан Украины, которые неспособны выучить украинский язык, нужно помещать в специальные гетто. В социальных сетях по этому поводу возникла активная дискуссия. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

Теги материала: Олег Скрипка, украинский язык, запись, политика, общество, война
Новости СМИ2
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