Непогода в Украине: уже более 300 населенных пунктов осталось без света

По состоянию на 7.00 пятницы, 21 апреля, обесточенными из-за резкого похолодания остаются 318 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Стоит отметить, что больше всего лишенных электричества населенных пунктов находятся в Одесской области. Их там 245.
А также в Николаевской области обесточенными остаются 14 населенных пунктов, в Харьковской - 23, в Днепропетровской - 32, в Херсонской - 3 и в Запорожской области один.
Кроме этого, за период 19-20 апреля электроснабжение было восстановлено в 485 населенных пунктах в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на трассе Киев - Одесса в направлении Киева автомобильная пробка растянулась на 10 километров. Наиболее вероятно, причиной пробки стало ухудшение погодных условий, в результате которого на территории трассы произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.