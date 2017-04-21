Непогода в Украине: уже более 300 населенных пунктов осталось без света

MIGnews.com.ua

По состоянию на 7.00 пятницы, 21 апреля, обесточенными из-за резкого похолодания остаются 318 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что больше всего лишенных электричества населенных пунктов находятся в Одесской области. Их там 245.

А также в Николаевской области обесточенными остаются 14 населенных пунктов, в Харьковской - 23, в Днепропетровской - 32, в Херсонской - 3 и в Запорожской области один.

Кроме этого, за период 19-20 апреля электроснабжение было восстановлено в 485 населенных пунктах в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях.