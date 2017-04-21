В Киеве раздали первые "украинские Оскары": победил фильм "Гнездо горлицы"

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В четверг, 20 апреля, в столичном отеле Fairmont Grand Hotel состоялась первая в истории Украины церемония вручения национальной кинопремии "Золотая Дзига". Украинская киноакадемия вручала награды в 14 номинациях, пишет Дело .

По результатам голосования жюри, куда вошли 241 представитель киноискусства, лучшим украинским фильмом стала мелодрама Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы". Кроме столь высокой награды лента стала обладателем и еще и призов за лучшую режиссуру и лучшие актерские работы Риммы Зюбиной, Виталия Линецкого (посмертно), Николая Боклана и Натальи Васько. Таким образом, "Гнездо горлицы" в этом году стало украинским рекордсменом по количеству собранных наград.

Фильм "Моя бабушка Фанни Каплан" стал обладателем двух "Золотых Дзиг" в категории лучший сценарий и лучшая работа художника-постановщика.

Никита Кузьменко и Александр Поздняков получили награду за лучшую операторскую работу над лентой "Живая ватра".

Организаторы "Золотой Дзиги" обещают, что в дальше количество премий будет намного больше. Они планируют добавить награды за лучший свет, звук, грим, костюмы, спецэффекты и другой.

Полный перечень розданных "Золотых Дзиг" выглядит следующим образом:

лучший фильм - "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко;

лучший документальный фильм - "Главная роль" Сергея Буковского;

лучший анимационный фильм - "Никита Кожемяка" Манука Депояна;

лучший короткометражный игровой фильм - "Кровянка" Аркадия Непыталюка;

лучший актер и актриса - Виталий Линецкий и Римма Зюбина, сыгравшие в "Гнезде горлицы";

лучший оператор-постановщик - Никита Кузьменко и Александр Поздняков за "Живую варту";

лучший сценарий - Алена Демьяненко и Дмитрий Томашпольский за "Мою бабушку Фанни Каплан";

лучший художник-постановщик - Александр Батенев и Сергей Бржестовский за "Мою бабушку Фанни Каплан";

лучший композитор - Алла Загайкевич за "Живую ватру";

лучший актер второго плана - Николай Боклан и Наталья Васько, сыгравшие в "Гнезде горлицы".