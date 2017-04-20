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Национальный союз журналистов избрал нового председателя
20.04.2017 21:53

Национальный союз журналистов избрал нового председателя

В четверг, 20 апреля, Национальный союз журналистов Украины провел второй тур голосования, в ходе которого был избран новый глава союза среди двух кандидатов, передает Укринформ.

В результате, победу одержал Сергей Томиленко, за которого проголосовал 131 делегат съезда, который проходил в столице Украины. Во втором туре принял участие также Александр Бухтатый, который проиграл с разрывом в четыре голоса.

Всего на голосование явились 258 делегатов, приехав из разных областей Украины. Председателя выбирали путем тайного голосования.

Всего на должность претендовали шесть человек: Валерий Бебик, Александр Бухтатый, Виктор Чамара, Сергей Томиленко, Сергей Омельчук и Глеб Головченко.

Отмечается, что новоизбранный глава исполнял обязанности председателя НСЖУ после того, как избранный на съезде 24 апреля 2012 года Олег Наливайко 17 марта 2014 года стал председателем Госкомтелерадио. До этого он был на должности Первого секретаря Союза.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины секретарю Союза журналистов Российской Федерации Ашоту Джазояну на три года. 

Теги материала: журналисты, выборы, председатель, глава
Новости СМИ2
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