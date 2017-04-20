Российский суд запретил Свидетелей Иеговы

В четверг, 20 апреля, в ходе заседания, Верховный суд России признал экстремистской ассоциацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы", запретив ее действие на территории страны, сообщает Медуза.
Заседание транслировалось в прямом эфире онлайн, проследить за ним можно было на сайте организации. Согласно решению суда, центр будет ликвидирован, а все накопленное им имущество отныне перейдет в бюджет страны.
Сообщается, что данное дело велось судом еще с 5 апреля, но рассмотрение прерывалось.
В ответ на такой приговор, члены организации объявили о том, что будут бороться за свой центр, а значит, будут обжаловать решение государства.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, преемника президента России будет определять народ на выборах, которые будут демократичными, такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин во время заседания организационного комитета.