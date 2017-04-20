Российский суд запретил Свидетелей Иеговы

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, в ходе заседания, Верховный суд России признал экстремистской ассоциацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы", запретив ее действие на территории страны, сообщает Медуза .

Заседание транслировалось в прямом эфире онлайн, проследить за ним можно было на сайте организации. Согласно решению суда, центр будет ликвидирован, а все накопленное им имущество отныне перейдет в бюджет страны.

Сообщается, что данное дело велось судом еще с 5 апреля, но рассмотрение прерывалось.

В ответ на такой приговор, члены организации объявили о том, что будут бороться за свой центр, а значит, будут обжаловать решение государства.