"Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца

Андрей Пындык

Украинский исполнитель, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что граждан Украины, которые неспособны выучить украинский язык, нужно помещать в специальные гетто. В социальных сетях по этому поводу возникла активная дискуссия. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

"Иногда мне кажется, что с возрастом у некоторых людей нарушается не только кислотно-щелочной баланс... Очень хочется верить, что Олежка просто заскучал и решил немного "отчебучить". В противном случае, это уже точно - кризис среднего возраста, если не кризис жанра... Что хуже - не знаю. Для меня нет разницы, кто "морозит" всякую чушь - Скрипка или Дорн. Хотя, объективности ради, стоит признать, что Олежка Ваню "переплёвывает" по части гуманизма", - пишет фотограф Андрей Крылов.

"Я мовою володію, але, заради психічного здоров'я пана Скрипки, готовий прийняти цю пропозицію. Стать первым обитателем гетто - для меня большая честь. Пусть пока и без газовых камер. Кто хочет записаться в гетто - прошу поставить лайк или отметиться в комментах. Пусть у группенштурмфюрера Скрипки будет готовый список. Чего время терять?" - отмечает поэт Александр Кабанов.

Режиссер Сергей Неклева также решил переехать в гетто: "Что ж такое... Что же так поющих ребят тянет открывать рот в сторону глобальных вещей. То в одну сторону. То в другую. Идиотизм музыкой не лечится. "люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз "дибілізм". Треба їх відокремити, тому що вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них". Дописываю и еду в сторону гетто. И даже не знаю, что делать нобелевским дебилам, так и не выучившим украинский".

"Долго же Олежа Скрипка из своей пещеры в гетто выбирался. Интересно, а у таких, как он, в голове кроме гетто или концлагеря что-нибудь есть? Кто их таких воспитывал? Други, любите своих детей. Иначе от дефицита любви вырастают потом всякие "фарион" и "скрипки", - пишет экс-нардеп Елена Бондаренко.

Гражданский активист Александр Володарский проанализировал слова пеевца: "Высказывание Скрипки - оно чудовищное. И совсем не из-за "языкового вопроса". Самое интересное оно всегда читается между строчек. Скрипка проявил совершенно недопустимую в цивилизованном обществе дикость по отношению к людям с особенностями психического и умственного развития. Тезис о том, что "дебилов надо изолировать" выдержан в духе безграмотного обывательского фашизма. Вроде должно быть очевидно, что изолировать допустимо лишь людей представляющих ОПАСНОСТЬ для окружающих. Тут же идея изоляции людей с ограниченными возможностями представляется как нечто само-собой разумеющееся. Основной шум сейчас идет вокруг приравнивания "русскоязычные=дебилы" (но тут Скрипка всегда сможет съехать, что это было такое риторическое преувеличение, "шутка", в конце-концов), в то время как тезис "дебилов надо изолировать" подается как нечто очевидное, уже доказанное, и с ним никто уже даже не спорит. Кстати, рекомендую открыть свои книжечки и записывать туда людей, которые возмущались "травлей" Ивана Дорна, а теперь будут радостно кушать Олега Скрипку вместе со всеми внутренностями. Людей, которые поступают наоборот, тоже запишите".