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Журнал Time выбрал самых влиятельных в мире людей
20.04.2017 17:49

Журнал Time выбрал самых влиятельных в мире людей  Видеорепортаж

Названа сотня самых влиятельных людей мира 2017 года по версии американского авторитетного журнала Time, в которую вошел и Владимир Путин, передает Корреспондент

Журнал не ранжировал членов списка, не составлял рейтинг, а просто разместил по категориям. Все самые влиятельные вошли в одну из таких категорий - Титаны, Новаторы, Деятели искусства, Лидеры и Кумиры.

Среди наиболее известных участников списка значатся такие:

президент США Дональд Трамп,

российский президент Владимир Пуин,

лидер Северной Кореи Ким Чен Ын,

президент Филиппин Родриго Дутерте,

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,

президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос,

основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж,

председатель КНР Си Цзиньпин,

супруга одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда,

папа Римский Франциск,

премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,

премьер Индии Нарендра Моди,

глава Пентагона Джеймс Мэттис

а также другие, не менее влиятельные люди.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, самой красивой женщиной мира 2017 года, по версии журнала People, стала американская актриса, обладательница премии "Оскар", получившая популярность после выхода фильма "Красотка", Джулия Робертс.

Теги материала: рейтинг, Журнал, политики, Америка, власть
Новости СМИ2
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