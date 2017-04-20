В США открылась Международная церковь марихуаны

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В четверг, 20 апреля, в США в штате Денвер отрылась Международная церковь марихуаны, сообщает УНИАН .

По словам адептов храма , "прихожане" верят, что "духовный путь индивида, и поиск смысла - это один из способов самопознания, который можно ускорить и углублять с помощью ритуального употреблением каннабиса".

Адепты необычной церкви заявили, что они знают мнение Бога, не исповедуют высокомерие и не верят в авторитарные структуры. А также основатели международной церкви конопли заявляют, что ритуальному употреблению конопли уже более 3 тысяч лет и это неотъемлемая часть растафарианского культа.

Стоит отметить, что дизайнером розписи внутренних помещений здания стал испанский художник Окуда Сан-Мигель, украсивший росписью скейт-парк в Испании.