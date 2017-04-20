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Экс-"беркутовцы", проходящие по делу "Майдана", переаттестовались и служат в Нацполиции
20.04.2017 16:03

Экс-"беркутовцы", проходящие по делу "Майдана", переаттестовались и служат в Нацполиции

Двое экс-сотрудников харьковского спецподразделения "Беркут" Андрей Хандрикин и Владимир Рияко, фигурирующие по делу о совершении преступлений против активистов и журналистов во время Революции Достоинства, прошли переаттестацию и продолжают службу в батальоне полиции особого назначения.

Об этом рассказал старший специалист отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области Алексей Свиридов.

Дела по обвинению данных граждан на данный момент рассматриваются в суде.

"Указанные работники прошли переаттестацию на общих основаниях и в соответствии с выводами аттестационных комиссий назначены на должности полицейских в батальоне полиции особого назначения, где продолжают нести службу", - сказал Свиридов.

Представитель Нацполиции подчеркнул, что в украинском законодательстве предусмотрена презумпция невиновности: человек считается невиновным и не может нести уголовное наказание, пока его вина не признана судом.

"Их дальнейшую судьбу решит суд и мы выполним это решение в соответствии с действующим законодательством", - добавил Свиридов.

Справка: экс-боец харьковского "Беркута" Андрей Хандрикин обвиняется в истязании участников Майдана 20 января 2014 на улице Грушевского в Киеве (часть 2 статьи 127 "Пытки" Уголовного кодекса Украины).

Другой харьковский экс-беркутовец Владимир Рияко является фигурантом по уголовному производству о превышении служебных полномочий (часть 1 статьи 365 "Превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Украины) во время инцидента между работниками милиции и съемочной группой, произошедшего на блокпосту Песочин 28 января 2015 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве патрульный полицейский Сергей Олийнык, обвиняемый в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий, восстановился на службе в Нацполиции.

Теги материала: Национальная полиция, служба, Майдан, Революция Достоинства, Харьков, Беркут
Новости СМИ2
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