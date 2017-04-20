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Нацсовет запретил российский детский канал с мультиками
20.04.2017 15:51

Нацсовет запретил российский детский канал с мультиками

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию российского телеканала для детей с аннулированной латвийской лицензией Multimania TV, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что ранее телеканал Multimania TV оставался в списке разрешенных для ретрансляции в сетях украинских провайдеров только из-за наличия юрисдикции Латвии.

По данным источника, после того как в Нацсовете узнали, что детский телеканал лишен латвийской лицензии с ноября 2016 года, - его запретили.

Кроме этого на данный момент "Перечень иностранных программ" насчитывает 161 иностранный телеканал, в том числе четыре из них российские.

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудникам Службы безопасности Украины и киберполиции удалось заблокировать ретрансляцию запрещенных телеканалов Российской Федерации в Хмельницком.

Теги материала: дети, мультфильм, Нацсовет по телерадиовещанию, ретрансляция канала, Россия, лицензия
Новости СМИ2
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