Нацсовет запретил российский детский канал с мультиками

MIGnews.com.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию российского телеканала для детей с аннулированной латвийской лицензией Multimania TV, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что ранее телеканал Multimania TV оставался в списке разрешенных для ретрансляции в сетях украинских провайдеров только из-за наличия юрисдикции Латвии.

По данным источника, после того как в Нацсовете узнали, что детский телеканал лишен латвийской лицензии с ноября 2016 года, - его запретили.

Кроме этого на данный момент "Перечень иностранных программ" насчитывает 161 иностранный телеканал, в том числе четыре из них российские.