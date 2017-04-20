В Ивано-Франковской области закрыли 195 школ

MIGnews.com.ua

В Ивано-Франковской области в результате непогоды на каникулы закрыли 195 школ, сообщает Укринформ .

Стоит отметить, что учебные заведения будут оставаться закрытыми два дня.

Распоряжение о приостановлении учебного процесса принял Департамент образования и науки Ивано-Франковской ОГА.

На данный момент школы закрыты в Калушском, Рогатинском, Рожнятовском и Снятинском районах. Также обучение отменили в школах городов Болехов, Калуш и Коломыя.

Кроме этого, начальник Департамента образования и науки городского совета Игорь Смаль заявил, что в учебных заведениях пытаются восстановить отопление.

"Если в пятницу тепло в школе не восстановят, для учащихся младших классов приостановят обучение, а для средних и старших классов уроки будут проходить по сокращенному графику, то есть по 30 минут", - отметил Смаль.