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В Ивано-Франковской области закрыли 195 школ
20.04.2017 13:00

В Ивано-Франковской области закрыли 195 школ

В Ивано-Франковской области в результате непогоды на каникулы закрыли 195 школ, сообщает Укринформ.

Стоит отметить, что учебные заведения будут оставаться закрытыми два дня.

Распоряжение о приостановлении учебного процесса принял Департамент образования и науки Ивано-Франковской ОГА.

На данный момент школы закрыты в Калушском, Рогатинском, Рожнятовском и Снятинском районах. Также обучение отменили в школах городов Болехов, Калуш и Коломыя.

Кроме этого, начальник Департамента образования и науки городского совета Игорь Смаль заявил, что в учебных заведениях пытаются восстановить отопление.

"Если в пятницу тепло в школе не восстановят, для учащихся младших классов приостановят обучение, а для средних и старших классов уроки будут проходить по сокращенному графику, то есть по 30 минут", - отметил Смаль.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в школах Николаева из-за непогоды отменили занятия.Местные власти приняли такое решение из-за плохих погодных условий.

Теги материала: школы, закрытие, непогода, холод, Ивано-Франковск, область
Новости СМИ2
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