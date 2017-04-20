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Мариуполь на полгода оставили без горячей воды
20.04.2017 10:45

Мариуполь на полгода оставили без горячей воды

В ходе сессии городского совета был поднят вопрос отключения горячего водоснабжения в Мариуполе до середины октября 2017 года.

Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua.

"Для того, чтобы временно решить вопрос нужно 100 миллионов гривен. Однако, вода будет некачественной. Жителям придется платить по 74 гривны за кубометр воды, которая по температурным показателям не будет соответствовать нормам", - сообщил заместитель мэра Мариуполя Михаил Когут.

При этом, по его словам, появится проблема с бюджетными учреждениями в связи с тем, что в госбюджете прописано около 6 тысяч гривен за тысячу кубометров газа, а на самом дела эта сумма составляет 9,6 тысячи гривен.

"При этом лимита газа у нас нет, а это значит его придется воровать. Соответственно под угрозой срыва окажется отопительный сезон", - объяснил заместитель мэра.

В то же время, отмечается, что "Мариупольтеплосеть" имеет долг в размере 780 млн гривен.

"Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 миллионов гривень, а это всего 8 миллионов гривень в месяц. Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет", - подчеркнул Бойченко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель председателя Киевского городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил о решении столичных властей на неделю перенести гидроиспытаний теплосетей. По словам киевского чиновника, данное решение связано с неблагоприятными погодными условиями и низкой температурой воздуха.

Теги материала: горячая вода, Мариуполь, водоснабжение
Новости СМИ2
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