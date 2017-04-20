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Украина занимает одно из первых мест по смертности на дорогах
20.04.2017 10:34

Украина занимает одно из первых мест по смертности на дорогах

В среду, 19 апреля, Консультативная миссия Европейского союза передала в Харьковскую область комплект наборов алкотестеров на общую сумму четыре тысячи евро, сообщает Корреспондент.

"Украина занимает одно из первых мест по уровню аварий и смертности на дорогах. В Западной Европе ежегодно в ДТП гибнет четыре человека на каждые 100 тыс. населения. В Украине эта цифра равна 13", - рассказал  координатор регионального представительства КМЕС в Харькове Геррит Ян Ван Гелдер.

По словам представителя КМЕС, алкоголь является одним из основных факторов, спровоцировавших 2358 ДТП в 2015 году, в результате которых погибли 317 человек.

Предоставленное оборудование позволяет выявить водителя в состоянии алкогольного опьянения на основании обработки образца воздуха в салоне авто.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 15 апреля, в Харькове дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей.

Теги материала: алкоголь, ДТП, Харьков, дороги
Новости СМИ2
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