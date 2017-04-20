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Самолеты НАТО провели активную разведку возле границ РФ
20.04.2017 09:53

Самолеты НАТО провели активную разведку возле границ РФ

В среду, 19 апреля, разведывательные самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции приблизились к российским границам на юге Балтики для выполнения оперативных заданий, сообщает Українська правда.

По данным источника, к границам Калининградской области совершал разведку самолет RC-135W британских Королевских ВВС с бортовым номером ZZ665 и позывным RRR7230, который вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.

Кроме этого , разведывательные полеты осуществляли самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией НАТО E-3A AWACS с бортовым номером LX-N90455 и позывным NATO06 и самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 4 апреля стартовала совместная спецоперация Украины и Европейского союза, в рамках которой будет проводиться контроль границы в 15 приграничных областях и городе Киеве.

Теги материала: самолет, НАТО, разведка, границы
Новости СМИ2
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