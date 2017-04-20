Непогода в Украине уже обесточила почти 200 населенных пунктов

По состоянию на 7 часов утра 20 апреля в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях, сообщает РБК-Украина.
По словам представителей ГСЧС, из 199 девяти обесточенных 99 населенных пунктов находятся в Харьковской области, 72 – в Днепропетровской, 14 – в Полтавской,9 –в Херсонской и еще пять в Запорожской области.
На данный момент, бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.
Кроме этого, на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано, ограничений движения транспорта ни в одной области нет.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, в Запорожье в результате резкого похолодания снег засыпал все дороги на 2-3 см.