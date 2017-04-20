Евровидение-2017: сцену для конкурса уже почти достроили

MIGnews.com.ua

Главная сцена песенного конкурса "Евровидения-2017", которая располагается в МВЦ на Левом берегу, готова на 95%.

Об этом сообщил директор по производству шоу Ола Мельциг.

"Что касается процесса строительства сцены, то она уже построена на 95%. Сейчас достраиваются и устанавливаются остальные элементы", - подчеркнул он.

По его словам, центральная часть площадки будет двигаться, что даст каждому участнику конкурса выбрать свой уникальный фон во время выступления.

Кроме того, по словам продюсера конкурсной части Евровидения Кристофера Бьоркмана, разные элементы сцены будут по-разному использоваться в каждом выступлении.

"Мы будем использовать арку над сценой в номере открытия финала как воплощение реки Днепр, ее берега. Также будем видеть бусину с нашего логотипа, которая будет двигаться по реке Днепр. В другом номере будем использовать ее для воплощения цветочного венка. У нас много идей, как в различных элементах использовать сцену", - отметил Бьоркман.

Между тем, заместитель гендиректора НТКУ Павел Грицак, заявил, что на 20 апреля запланированы технические репетиции, со статистами для трех стран. А репетиции со статистами всех стран пройдут с 21 по 24 апреля. За ними последуют репетиции шоупрограмм.