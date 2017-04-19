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Нацбанк Украины ввел в оборот новую монету
19.04.2017 19:37

Нацбанк Украины ввел в оборот новую монету  Фоторепортаж

Национальный банк Украины ввел в оборот новую монету, номинал которой - две гривны, на ней изобразили украинского публициста и писателя Николая Костомарова.

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба Национального банка.

“(Монета - ред.) посвящена общественному деятелю, историку, археографу, этнографу, фольклористу, писателю и публицисту. Костомаров входил в состав многих научных учреждений, был идеологом общества „Кирилло-Мефодиевского братства“, автором его программного документа „Книга бытия украинского народа“, отстаивал право на самостоятельное и свободное развитие украинского языка и литературы”, - заявили в пресс-службе Нацбанка.

Сообщается, что металлом, из которого произведена монета , стал нейзильбер, при этом вес монеты - 12,8 грамм и она 31 мм в диаметре.

Тираж нововведенной монеты составил 25000 штук, при том, что прошлая памятная монета «Лев» была выпущена тиражом 4000 штук.

При этом на аверсе монеты в верхней части размещена полукругом надпись УКРАИНА, под ней можно увидеть малый Государственный Герб Украины, в центре же разместилась композиция, состоящая из газетных страниц, на которых лежат книги, а сверху - глобус. Справа размещены надписи: 2 / гривны / 2017, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

А вот на реверсе 2-гривневой монеты почти всю площадь занял портрет писателя Костомарова, слева от которого размещены факсимиле и годы жизни: 1817/1885; сверху полукругом надпись - Николай Костомаров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 18 апреля, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева вылетела в Вашингтон (США), чтобы принять участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Теги материала: монеты, НБУ, нацбанк, Украина, деньги
Новости СМИ2
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