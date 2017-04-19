МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Малайзию из-за вспышки опасного вируса

MIGnews.com.ua

Министерство иностранных дел Украины сообщила украинцам о том, что на территории Малайзии вспыхнул вирус птичьего гриппа, и порекомендовало воздержаться от путешествий.

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба МИД Украины.

"В связи со вспышкой заболевания в результате заражения вирусом птичьего гриппа типа H5N1 в нескольких регионах восточного побережья Малайзии МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют совершить поездки в Малайзию или уже находятся на ее территории, воздержаться от поездок в штат Келантан", - сказано в сообщении МИД.

Подробнее о безопасном пребывании в стране можно узнать на сайте посольства Украины в Малайзии.

Помимо этого, посольство сообщило о том, что в случае попадания граждан Украины в непредвиденные ситуации, а также в случае угрозы их жизни либо здоровью, необходимо обращаться на «горячую линию» Посольства Украины в Малайзии: +60162614707. Адрес электронной почты: emb_my@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.