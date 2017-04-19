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МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Малайзию из-за вспышки опасного вируса
19.04.2017 18:43

МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Малайзию из-за вспышки опасного вируса

Министерство иностранных дел Украины сообщила украинцам о том, что на территории Малайзии вспыхнул вирус птичьего гриппа, и порекомендовало воздержаться от путешествий.  

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба МИД Украины.

"В связи со вспышкой заболевания в результате заражения вирусом птичьего гриппа типа H5N1 в нескольких регионах восточного побережья Малайзии МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют совершить поездки в Малайзию или уже находятся на ее территории, воздержаться от поездок в штат Келантан", - сказано в сообщении МИД.

Подробнее о безопасном пребывании в стране можно узнать на сайте посольства Украины в Малайзии.

Помимо этого, посольство сообщило о том, что в случае попадания граждан Украины в непредвиденные ситуации, а также в случае угрозы их жизни либо здоровью, необходимо обращаться на «горячую линию» Посольства Украины в Малайзии: +60162614707. Адрес электронной почты: emb_my@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что гражданам Украины, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области, оказали необходимую медицинскую помощь.

Теги материала: МИД, МИД Украины, вирус, Малайзия, туризм
Новости СМИ2
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