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В Польше пассажира не пустили в самолет из-за невинной шутки о бомбе
19.04.2017 18:18

В Польше пассажира не пустили в самолет из-за невинной шутки о бомбе

В варшавском аэропорту мужчину не пустили на борт самолета из-за шутки о том, что среди вещей в его багаже размещена бомба, после чего он был оштрафован на 250 евро, передает УНН.

Мужчина, который должен был улететь из аэропорта им. Шопена в Лондон, в то время, когда сотрудники проверяли его багаж, пошутил, что среди его вещей есть бомба.

“Что будет, если в багаже ​​есть бомба”, - задал вопрос мужчина одному из работников аэропорта.

Когда сотрудник спорил о наличии взрывных объектов в багаже, что ответил: “вероятно, скорее нет”.

После такого ответа сотрудник аэропорта обратился к правоохранительным органам, которым удалось быстро установить личность пассажира, а также проверить наличие пиротехники в багаже. Только когда мужчина осознал серьезность происходящего, начал объяснять полиции о том, что это была невинная шутка.

За такую «шутку» пассажиру был выписан двойной штраф в размере 500 злотых (118 евро), после оплаты которого, мужчину все таки не пустили на борт самолета.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в аэропорту Одессы гражданина Италии, разыскиваемого Интерполом.

Теги материала: аэропорт, Варшава, Польша, бомба, пассажир
Новости СМИ2
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