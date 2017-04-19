В Польше пассажира не пустили в самолет из-за невинной шутки о бомбе

В варшавском аэропорту мужчину не пустили на борт самолета из-за шутки о том, что среди вещей в его багаже размещена бомба, после чего он был оштрафован на 250 евро, передает УНН.
Мужчина, который должен был улететь из аэропорта им. Шопена в Лондон, в то время, когда сотрудники проверяли его багаж, пошутил, что среди его вещей есть бомба.
“Что будет, если в багаже есть бомба”, - задал вопрос мужчина одному из работников аэропорта.
Когда сотрудник спорил о наличии взрывных объектов в багаже, что ответил: “вероятно, скорее нет”.
После такого ответа сотрудник аэропорта обратился к правоохранительным органам, которым удалось быстро установить личность пассажира, а также проверить наличие пиротехники в багаже. Только когда мужчина осознал серьезность происходящего, начал объяснять полиции о том, что это была невинная шутка.
За такую «шутку» пассажиру был выписан двойной штраф в размере 500 злотых (118 евро), после оплаты которого, мужчину все таки не пустили на борт самолета.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в аэропорту Одессы гражданина Италии, разыскиваемого Интерполом.