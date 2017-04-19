Украина в этом году десятый раз представит свое кино в Каннах

MIGnews.com.ua

Представление Украиной своего павильона на юбилейном, 70-ом Каннском кинофестивале, станет десятым за всю историю конкурса, который в этом году пройдет 17 - 28 мая.

Об этом в среду, 19 апреля, на брифинге сообщил генеральный директор КМКФ "Молодость" Андрей Халпахчи.

"Это уже будет мой 25-й фестиваль в Каннах. Но как павильон и организация этого индустриального представительства Украины - это было 10 лет тому назад. Т.е. мы можем праздновать 10-летие присутствия Украины на этой территории, которая называется международный городок, где представлены почти все страны мира", - заявил Андрей.

Халпахчи отметил, что десять лет тому назад, когда Украина впервые представляла свой павильон, его подготовкой занимались Украинский кинофонд и фонд "Украина 3000", финансирование предоставили спонсоры, а государство совсем не принимало в ней участие.

"В этом году для нас большая победа в том, что представители киноиндустрии объединились. Т.е. кардинально изменилась ситуация в индустрии украинского кино... Сегодня чувствуется абсолютная ответственность в том направлении, что фильм должен быть представлен не просто на фестивалях и в индустрии, а его необходимо реализовывать - он должен выходить в прокат не только в Украине, но и в других странах. Для этого и существует Каннская площадка", - сообщил директор.

Так же Халпахчи напомнил, что "это недешевое удовольствие, ведь только чистая стоимость аренды павильона составляет свыше 17 тысяч евро".

В свою очередь, председатель Госкино Филипп Ильенко сообщил о том, что в этом году государство финансово участвует в представлении Украины в Каннах, эта поддержка довольно скромная - 300 тыс. грн, и составляет лишь 15% общей сметы. Данные средства пойдут на аренду павильона. Остальные необходимые средства, среди которых и деньги на организацию вечеринки, будут предоставлены соорганизаторами.

Председатель Госкино подчеркнул, что общий бюджет, который необходим украинским представителям, - 80 тысяч евро.