Художница из Томска покорила интернет своей мохнатой игрушкой

Художница из Томска Наташа Юдина показала свое творение - мохнатого Владимира Ленина. Это далеко не первая интересная работа художницы. В своем профиле ВКонтакте она публикует и другие не менее интересные вещи.
Так, 28 декабря она опубликовала фото мохнатых наручников, подписав публикацию "Из России с любовью".
В ту же подборку входят и вязаные наручники.
Предыдущая работа была посвящена советскому режиссеру Сергею Эйзенштейну "Sergei Eisenstein in Mexico" - вязаный череп.
В эту линейку входит и другой череп.
Мохнатый глобус подписан художницей как "Медвежья планета".
Еще у художницы есть "Медвежья география" и "Медвежий угол".
Еще у Юдиной есть две кастрюли - вязаная и из плюша.
В коллекции художницы имеются "Теплые письма" - вязаные и меховые.
В арсенале Юдиной есть также Кремль, напечатанный на 3D принтере и выставленный в окружении ковров.
Еще она сшила портреты Гагарина, Путина и Деда Мороза, назвав при этом композицию "Трипостастный свитер".
Самым известным экспонатом художницы стал бюст меховой Владимира Ленина, презентованный ею еще в августе 2016.
И венец творения Юдиной - лиса, натянутая на лавочку.
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