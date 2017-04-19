Художница из Томска покорила интернет своей мохнатой игрушкой

Андрей Пындык

Художница из Томска Наташа Юдина показала свое творение - мохнатого Владимира Ленина. Это далеко не первая интересная работа художницы. В своем профиле ВКонтакте она публикует и другие не менее интересные вещи.

Так, 28 декабря она опубликовала фото мохнатых наручников, подписав публикацию "Из России с любовью".

В ту же подборку входят и вязаные наручники.

Предыдущая работа была посвящена советскому режиссеру Сергею Эйзенштейну "Sergei Eisenstein in Mexico" - вязаный череп.

В эту линейку входит и другой череп.

Мохнатый глобус подписан художницей как "Медвежья планета".

Еще у художницы есть "Медвежья география" и "Медвежий угол".

Еще у Юдиной есть две кастрюли - вязаная и из плюша.

В коллекции художницы имеются "Теплые письма" - вязаные и меховые.

В арсенале Юдиной есть также Кремль, напечатанный на 3D принтере и выставленный в окружении ковров.

Еще она сшила портреты Гагарина, Путина и Деда Мороза, назвав при этом композицию "Трипостастный свитер".

Самым известным экспонатом художницы стал бюст меховой Владимира Ленина, презентованный ею еще в августе 2016.

И венец творения Юдиной - лиса, натянутая на лавочку.

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