Синоптики: В Украину идет новый циклон со снегом

В ближайшее время непогода накроет и Одесскую область. Такое заявление сделала глава агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.
"В Украине 20-21 апреля на севере выпадет сильный снег, на юге пройдут сильные дожди. Далее циклон будет перемещаться через центральные, южные области на восток", - цитирует Адаменко Корресспондент.
При этом отмечается, что уже в воскресенье, 23 апреля, циклон уйдет с территории Украины, однако прохладная погода сохранится еще на несколько дней. Завтра же в регионе возможны заморозки.
Потепления, по словам Адаменко, стоит ожидать уже 26 апреля - температура поднимется до 15°С тепла.
Стоит отметить, что в Киеве завтра и послезавтра осадков не предвидится, ночью заморозки 0-2°С, днем 6-8°С тепла.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, в Полтавской области на участке дороги сообщением Красноград - Днепр образовалась многокилометровая пробка в связи со снегопадом.