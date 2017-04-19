Синоптики: В Украину идет новый циклон со снегом

MIGnews.com.ua

В ближайшее время непогода накроет и Одесскую область. Такое заявление сделала глава агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

"В Украине 20-21 апреля на севере выпадет сильный снег, на юге пройдут сильные дожди. Далее циклон будет перемещаться через центральные, южные области на восток", - цитирует Адаменко Корресспондент .

При этом отмечается, что уже в воскресенье, 23 апреля, циклон уйдет с территории Украины, однако прохладная погода сохранится еще на несколько дней. Завтра же в регионе возможны заморозки.

Потепления, по словам Адаменко, стоит ожидать уже 26 апреля - температура поднимется до 15°С тепла.

Стоит отметить, что в Киеве завтра и послезавтра осадков не предвидится, ночью заморозки 0-2°С, днем 6-8°С тепла.