ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В США начальник полиции выписал себе штраф за превышение скорости
19.04.2017 13:26

В США начальник полиции выписал себе штраф за превышение скорости

В США начальник полиции выписал себе штраф за превышение скорости, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, начальник полиции из Оклахомы Джастин Берч заметил, что его нарушение правил дорожного движения зафиксировали камеры видеонаблюдения. По этому, мужчина решил не ждать, пока его оштрафуют коллеги, и выписал штраф сам себе.

Стоит отметить, что размер штрафа за превышение скорости (до 120 км/ч), который американец выписал сам себе, составил 300 долларов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп согласилась на условия издания The Daily Mail по мирному урегулированию конфликта из-за статьи, в которой шла речь о том, что до замужества Мелания была работницей эскорта.

Теги материала: полиция, штраф, коллеги, начальник, Оклахома
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Украине продлили усиленный режим несения службы правоохранителями
Важное
В Украине продлили усиленный режим несения службы правоохранителями
В полиции отчитались, как прошла пасхальная ночь в Украине
Важное
В полиции отчитались, как прошла пасхальная ночь в Украине
На Пасху охранять правопорядок будут свыше 23 тысяч украинских силовиков
Важное
На Пасху охранять правопорядок будут свыше 23 тысяч украинских силовиков
Любитель шопинга: В России амурский тигр гулял по ТЦ
Важное
Любитель шопинга: В России амурский тигр гулял по ТЦ  Видеорепортаж
Мелания Трамп заставила СМИ выплатить $3 млн за клевету
Важное
Мелания Трамп заставила СМИ выплатить $3 млн за клевету
Аброськин: В Мариупольском подразделении критически не хватает полицейских
Важное
Аброськин: В Мариупольском подразделении критически не хватает полицейских

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
Эксклюзив  Кличко: Возобновлять отопительный сезон в Киеве - бессмысленно
19.04.2017
Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной
Эксклюзив  Киселев рассказал, когда может восстановиться дружба между Россией и Украиной
19.04.2017
Геращенко объяснил, почему украинские пенсионеры не могут получать высокие пенсии
Эксклюзив  Геращенко объяснил, почему украинские пенсионеры не могут получать высокие пенсии
18.04.2017
Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
Эксклюзив  Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика