В США начальник полиции выписал себе штраф за превышение скорости, сообщает РБК-Украина.
По данным источника, начальник полиции из Оклахомы Джастин Берч заметил, что его нарушение правил дорожного движения зафиксировали камеры видеонаблюдения. По этому, мужчина решил не ждать, пока его оштрафуют коллеги, и выписал штраф сам себе.
Стоит отметить, что размер штрафа за превышение скорости (до 120 км/ч), который американец выписал сам себе, составил 300 долларов.
Как сообщал MIGnews.com.uа, жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп согласилась на условия издания The Daily Mail по мирному урегулированию конфликта из-за статьи, в которой шла речь о том, что до замужества Мелания была работницей эскорта.