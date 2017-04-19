В США начальник полиции выписал себе штраф за превышение скорости

MIGnews.com.ua

В США начальник полиции выписал себе штраф за превышение скорости, сообщает РБК-Украина .

По данным источника, начальник полиции из Оклахомы Джастин Берч заметил, что его нарушение правил дорожного движения зафиксировали камеры видеонаблюдения. По этому, мужчина решил не ждать, пока его оштрафуют коллеги, и выписал штраф сам себе.

Стоит отметить, что размер штрафа за превышение скорости (до 120 км/ч), который американец выписал сам себе, составил 300 долларов.