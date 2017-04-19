В США госпитализировали Джорджа Буша-старшего

MIGnews.com.ua

В США госпитализировали бывшего президента Джорджа Буша-старшего, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что Джордж Герберт Уокер Буш поступил в госпиталь Хьюстона, штат Техас, 14 апреля на обследование в связи с непрекращающимся кашлем, который не позволял ему нормально отдыхать.

По данным источника, врачи городского госпиталя обнаружили у бывшего президента легкую форму пневмонии, лечение которой дало положительный результат.

На данный момент, Буш находится в очень хорошем состоянии, но останется под дальнейшим наблюдением медиков, пока полностью не восстановит свои силы.