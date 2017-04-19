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Цветущие деревья в Запорожье засыпало апрельским снегом
19.04.2017 09:23

Цветущие деревья в Запорожье засыпало апрельским снегом  Фоторепортаж

В среду, 19 апреля, в Запорожье в результате резкого похолодания снег засыпал все дороги на 2-3 см,  сообщает Комсомольская правда.

По данным источника, еще недавно в городе цвели деревья и зеленела трава.

А потом более суток в Запорожье шел сильный дождь с порывами ветра, но на утро температура воздуха упала до 0 градусов и осадки превратились в снег.

Кроме этого, синоптики предупреждают, что самыми холодными будут ночи с 20 по 22 апреля. Температура ночью от нуля до минус пяти градусов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 18 апреля, в Харьковской области выпал снег. После нескольких недель солнечной погоды в городе успели распуститься деревья и зацвести цветы.

Напомним, в нескольких украинских городах совершенно внезапно пошел снег. В социальных сетях такое неожиданное появление снега вызвало бурную реакцию.

Теги материала: снег, ФОТО, Запорожье, апрель, погода
Новости СМИ2
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