Цветущие деревья в Запорожье засыпало апрельским снегом

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в Запорожье в результате резкого похолодания снег засыпал все дороги на 2-3 см, сообщает Комсомольская правда .

По данным источника, еще недавно в городе цвели деревья и зеленела трава.

А потом более суток в Запорожье шел сильный дождь с порывами ветра, но на утро температура воздуха упала до 0 градусов и осадки превратились в снег.

Кроме этого, синоптики предупреждают, что самыми холодными будут ночи с 20 по 22 апреля. Температура ночью от нуля до минус пяти градусов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 18 апреля, в Харьковской области выпал снег. После нескольких недель солнечной погоды в городе успели распуститься деревья и зацвести цветы.