ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Украине школьников отправили на каникулы, из-за ухудшения погодных условий
18.04.2017 21:42

В Украине школьников отправили на каникулы, из-за ухудшения погодных условий

Украину накрыла зимняя непогода, из-за резкого понижения температуры в школах объявили внеплановые каникулы, а в медицинские учреждения возвращают отопление.

Городские администрации также сообщают о том, что на дороги выйдет снегоуборочная техника, чтобы предупредить ДТП из-за гололеда.

Так, в 18 городах в Харьковской области, вследствие снегопада и резкого падения температуры, районные органы по управлению образованием заявили о назначении дополнительных каникулах в образовательных заведениях.

"На следующей неделе погода, по прогнозам, должна улучшиться. Планируется, что уже с понедельника дети пойдут в школу", - сообщили в пресс-службе Харьковской ОДА.

При этом отмечается, что в учебных заведениях, которые имеют собственные котельни, работающие на альтернативном топливе, учебный процесс приостанавливаться не будет. В самом Харькове введение внеплановых каникул пока не обсуждалось.

В это же время Кировоградская ОДА лишь дала рекомендации по остановке учебного процесса в областных школах. При этом директорам интернатных, внешкольных, профессионально-технических учебных заведений и учреждений областного подчинения было поручено обеспечивать необходимую температуру в заведениях, в связи с похолоданием.

Если же выполнение поручения не будет возможным, то директора должны будут изменить учебную программу таким образом, чтобы ввести дополнительные каникулы, продлив учебный год.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Николаеве местные власти приняли решение отменить занятия в учебных заведениях из-за плохих погодных условий. 

Теги материала: Погода, снег, Украина, школа, дети, каникулы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине
Важное
Эксклюзив  "Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине  Фоторепортаж
С 1 сентября интернаты ограничат прием детей, у которых есть родители
Важное
С 1 сентября интернаты ограничат прием детей, у которых есть родители
Восьмилетний мальчик прокатился за рулем папиного авто при помощи YouTube
Важное
Восьмилетний мальчик прокатился за рулем папиного авто при помощи YouTube
В Чернигове школьники нашли самый крупный клад за всю историю города
Важное
В Чернигове школьники нашли самый крупный клад за всю историю города  Фоторепортаж
Жители Крыма и зоны АТО получили право экстерном окончить среднюю школу
Важное
Жители Крыма и зоны АТО получили право экстерном окончить среднюю школу
Обстрелянная в Марьинке школа частично возобновила работу
Важное
Обстрелянная в Марьинке школа частично возобновила работу

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
Эксклюзив  Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
18.04.2017
Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы
Эксклюзив  Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы  Видеорепортаж
18.04.2017
"Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине
Эксклюзив  "Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине  Фоторепортаж
18.04.2017
Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине
Эксклюзив  Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине  Видеорепортаж
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика