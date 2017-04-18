В Украине школьников отправили на каникулы, из-за ухудшения погодных условий

MIGnews.com.ua

Украину накрыла зимняя непогода, из-за резкого понижения температуры в школах объявили внеплановые каникулы, а в медицинские учреждения возвращают отопление.

Городские администрации также сообщают о том, что на дороги выйдет снегоуборочная техника, чтобы предупредить ДТП из-за гололеда.

Так, в 18 городах в Харьковской области, вследствие снегопада и резкого падения температуры, районные органы по управлению образованием заявили о назначении дополнительных каникулах в образовательных заведениях.

"На следующей неделе погода, по прогнозам, должна улучшиться. Планируется, что уже с понедельника дети пойдут в школу", - сообщили в пресс-службе Харьковской ОДА.

При этом отмечается, что в учебных заведениях, которые имеют собственные котельни, работающие на альтернативном топливе, учебный процесс приостанавливаться не будет. В самом Харькове введение внеплановых каникул пока не обсуждалось.

В это же время Кировоградская ОДА лишь дала рекомендации по остановке учебного процесса в областных школах. При этом директорам интернатных, внешкольных, профессионально-технических учебных заведений и учреждений областного подчинения было поручено обеспечивать необходимую температуру в заведениях, в связи с похолоданием.

Если же выполнение поручения не будет возможным, то директора должны будут изменить учебную программу таким образом, чтобы ввести дополнительные каникулы, продлив учебный год.