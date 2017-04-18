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"Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине
18.04.2017 19:49

Эксклюзив  "Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине  Фоторепортаж

Во вторник, 18 апреля, в нескольких украинских городах совершенно внезапно пошел снег. В частности, в эпицентр попали Днепр и Харьков. Из-за сильного ухудшения погодных условий в харьковских школах и детских садах прекращены занятия. В социальных сетях такое неожиданное появление снега вызвало бурную реакцию.

"В Минске, Днепре, Харькове, Карпатах - снег, а в Киеве тепло и птички поют", - пишет журналист Иван Яковина.

"Я так хотела посмотреть как будет выглядеть эта клумба в снегу но посадили все в апреле. И мое желание осуществилось - снег, и не пришлось ждать декабря", - пишет Татьяна Антохина из Днепра.

"Апрель, супермаркет, на улице идет легкий весенний снег. Возле полок с тортами разговаривают две девушки:

- Он мне обещал, что на пикничок сегодня сходим. Ага, плюс один, какой пикничок? Оля, я из-за этой погоды никогда не выйду замуж.

Наконец-то найдено универсальное объяснение для родственников, почему еще не замужем. Просто была плохая погода и апрельский снег, который разбивает сердца", - делится историей Юлия Родченко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, синоптики заявляют, что практически по всей территории Украины объявляется штормовое предупреждение

Теги материала: снег, фото, Днепр, Харьков
Новости СМИ2
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