За два месяца население Украины сократилось на 43 тысячи человек

MIGnews.com.ua

За два месяца, январь и февраль, численность населения Украины уменьшилось практически на 43 тысячи человек. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

"Численность населения в Украине по оценке на 1 марта 2017 г. составляла 42541,6 тыс. лиц. В течение января-февраля 2017 г. численность населения уменьшилась на 42,9 ты лиц", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что в стране превышение количества умерших над количеством живорожденных все еще очень значительное, так на 100 человек погибших приходится 57 новорожденных.