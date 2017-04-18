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За два месяца население Украины сократилось на 43 тысячи человек
18.04.2017 19:42

За два месяца население Украины сократилось на 43 тысячи человек

За два месяца, январь и февраль, численность населения Украины уменьшилось практически на 43 тысячи человек. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

"Численность населения в Украине по оценке на 1 марта 2017 г. составляла 42541,6 тыс. лиц. В течение января-февраля 2017 г. численность населения уменьшилась на 42,9 ты лиц", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что в стране превышение количества умерших над количеством живорожденных все еще очень значительное, так на 100 человек погибших приходится 57 новорожденных.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 17 апреля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате обстрела повреждены минимум шесть частных жилых домов.

Теги материала: население, Госстат, статистика, Украина, смерть, рождение
Новости СМИ2
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