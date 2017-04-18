McDonald's принял окончательное решение покинуть Крым

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, Mcdonald's Ukraine официально подтвердил информацию о продаже помещений на территории Крыма, в которых до аннексии полуострова Российской Федерацией размещались рестораны быстрого питания американской сети. Об этом рассказала PR-директор компании Mcdonald's Ukraine Анастасия Зражевская, передает Крым.Реалии .

Однако, сотрудник компании не стала раскрывать деталей сделки по продаже.

"С апреля 2014 года компания Mcdonald's в Украине не имела возможности вести бизнес в помещениях ресторанов Mcdonald's в Симферополе и Ялте и продала эти помещения. Условия продажи являются конфиденциальными", – отметила Зражевская.

После закрытия ресторана "по техническим причинам", сотрудникам крымской сети предложили перейти на работу в другом городе Украины.

Немногим ранее администрация украинского Mcdonald's опровергла информацию о том, что на оккупированной территории функционируют заведения сети, в частности, в Крыму.

Некоторые пропагандистские СМИ в Крыму сообщали, что бывшие рестораны сети Mcdonald's в Симферополе, Ялте и Севастополе готовятся к возобновлению работы, но под другим брендом.