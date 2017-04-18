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Туристов предупредили об опасности торговли людьми во время Евровидения в Киеве
18.04.2017 15:12

Туристов предупредили об опасности торговли людьми во время Евровидения в Киеве  Фоторепортаж

Во вторник, 18 апреля, заместитель министра МВД по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева предупредила, что во время проведения вокального конкурса "Евровидение" в Киеве может обостриться ситуация с безопасностью, в частности, возникнет риск торговли людьми. Об этом она написала на персональной странице в Facebook.

В связи с этим, со слов замминистра, МВД совместно с Министерством социальной политики Украины, ОБСЕ, Нацполицией и Госпогранслужбой разработали специальные брошюры, которые будут информировать туристов о правилах поведения, процедуре обращения за помощью в соответствующие органы и полезных советах для иностранцев.

"Остаются считанные недели подготовки к песенному конкурсу, который объединит тысячи музыкальных фанатов из разных уголков земли. Готовятся к этому событию и наши полицейские и пограничники. Уже проводятся первые тренинги и  необходимый инструктаж. Это большая честь и ответственность для нас - обеспечить безопасность каждого участника мероприятия. Но этот праздник музыки принесет с собой не только массу позитива, но и опасность обострения и без того сложной проблемы в Украине - торговле людьми", - написала Деева.

Заместитель министра добавила, что такие брошюры будут выдаваться туристам при пересечении границы и на территории аэропортов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Национальная полиция обнародовала рекомендации для иностранных гостей во время пребывания в Украине. Советы туристам, посетившим конкурс "Евровидение", доступны на пяти языках: английском, немецком, русском, испанском и французском.

Теги материала: Евровидение-2017, МВД, Арсен Аваков, безопасность, торговля людьми, фото
Новости СМИ2
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