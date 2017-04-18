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В Украине продлили усиленный режим несения службы правоохранителями
18.04.2017 14:43

В Украине продлили усиленный режим несения службы правоохранителями

Во вторник, 18 апреля, начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич сообщил, что во время пасхальных праздников в Украине не зафиксированы случаи нарушения правопорядка благодаря работе сотрудников полиции, передает пресс-центр Нацполиции.

"В целом в охране общественного порядка и общественной безопасности было задействовано около 23 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Подводя итоги работы правоохранительных органов, отмечено, что благодаря слаженной работе всех правоохранительных подразделений, конфликтов на межконфессиональной почве допущено не было", - рассказал Бабич.

В свою очередь первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой также высказал благодарность всем правоохранительным структурам за обеспечение правопорядка во время пасхальных праздников и акцентировал на том, что необходимо продолжить несение службы в усиленном режиме.  

"Продолжаем нашу работу, ведь на следующей неделе будем обеспечивать правопорядок во время проведения поминальных дней", - подчеркнул замминистра.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Национальной полиции выступили с инициативой ввести сухой закон на территории Еврогородка, который уже совсем скоро появится на Крещатике в связи с проведением вокального конкурса "Евровидение-2017".

Теги материала: Национальная полиция, правопорядок, усиленный режим, Пасха
Новости СМИ2
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