Россию могут отстранить от участия в Евровидении-2018

MIGnews.com.ua

Европейский вещательный союз может заняться рассмотрением вопроса об исключении Российской Федерации из списка участников песенного конкурса "Евровидение" в 2018 году. Тем не менее эта тема будет подниматься только после проведения конкурса в Киеве. Об этом заявил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, пишет ТАСС .

Ранее на Первом канале заявили, что из-за отказа Киева допустить к участию в Евровидении российскую певицу Юлий Самойлову не будут транслировать конкурс на территории РФ. На основании этого сообщения в СМИ появилась информация о том, что ЕВС может не допустить Россию к участию в соревновании в 2018 году.

"Сейчас внимание ЕВС сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события", - сказал Гудман.