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В Средиземном море спасли более восьми тысяч мигрантов
18.04.2017 10:31

В Средиземном море спасли более восьми тысяч мигрантов

В течение пасхальных выходных с пятницы 14 апреля по воскресенье 16 апреля в Средиземном море в ходе спасательной операции было обнаружено и спасено более восьми тысяч мигрантов, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что нелегальные мигранты плыли на лодках контрабандистов, непригодных для такого далекого путешествия.

Кроме этого, в спасательной операции принимали участие частные гуманитарные организации, а береговая охрана Италии координировала их действия.  Спасательная операция длилась непрерывно.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в водах Средиземного моря у берегов Ливии опрокинулась лодка с людьми. Приблизительно 70 человек утонули, предположительно, это были мигранты.

Напомним, за время миграции беженцев в Европу через Средиземное море с начала 2016 года утонули 3 740 человек.

Теги материала: Средиземное море, мигранты, спасательная операция, Италия
Новости СМИ2
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