В Средиземном море спасли более восьми тысяч мигрантов

MIGnews.com.ua

В течение пасхальных выходных с пятницы 14 апреля по воскресенье 16 апреля в Средиземном море в ходе спасательной операции было обнаружено и спасено более восьми тысяч мигрантов, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что нелегальные мигранты плыли на лодках контрабандистов, непригодных для такого далекого путешествия.

Кроме этого, в спасательной операции принимали участие частные гуманитарные организации, а береговая охрана Италии координировала их действия. Спасательная операция длилась непрерывно.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в водах Средиземного моря у берегов Ливии опрокинулась лодка с людьми . Приблизительно 70 человек утонули, предположительно, это были мигранты.