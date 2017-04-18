В Средиземном море спасли более восьми тысяч мигрантов

В течение пасхальных выходных с пятницы 14 апреля по воскресенье 16 апреля в Средиземном море в ходе спасательной операции было обнаружено и спасено более восьми тысяч мигрантов, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что нелегальные мигранты плыли на лодках контрабандистов, непригодных для такого далекого путешествия.
Кроме этого, в спасательной операции принимали участие частные гуманитарные организации, а береговая охрана Италии координировала их действия. Спасательная операция длилась непрерывно.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в водах Средиземного моря у берегов Ливии опрокинулась лодка с людьми. Приблизительно 70 человек утонули, предположительно, это были мигранты.
Напомним, за время миграции беженцев в Европу через Средиземное море с начала 2016 года утонули 3 740 человек.