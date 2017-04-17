Романа Насирова избрали президентом Федерации Дзюдо Украины

MIGnews.com.ua

В понедельник, 17 апреля, Романа Насирова избрали новым президентом Федерации Дзюдо Украины, поскольку его поддержали 22 делегата Конференции, сообщается на официальной страничке ФДУ в Facebook.

“Новым президентом ФДУ избран Роман Насирова, его кандидатуру поддержали 22 делегата Конференции”, - говорится сообщении.

Известно, что отчетно-выборная Конференция Федерации дзюдо Украины (ФДУ) состоялась в столичном отеле “Национальный”. В работе конференции приняли участие делегаты из 23 регионов Украины.

Напомним, детективы НАБУ задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.