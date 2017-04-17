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Романа Насирова избрали президентом Федерации Дзюдо Украины
17.04.2017 22:00

Романа Насирова избрали президентом Федерации Дзюдо Украины

В понедельник, 17 апреля, Романа Насирова избрали новым президентом Федерации Дзюдо Украины, поскольку его поддержали 22 делегата Конференции, сообщается на официальной страничке ФДУ в Facebook.

“Новым президентом ФДУ избран Роман Насирова, его кандидатуру поддержали 22 делегата Конференции”, - говорится сообщении.

Известно, что отчетно-выборная Конференция Федерации дзюдо Украины (ФДУ) состоялась в столичном отеле “Национальный”. В работе конференции приняли участие делегаты из 23 регионов Украины.

Напомним, детективы НАБУ задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Немецкого университетского кардиологического центра Фрайбурга заявили о том, что никто из врачей никогда не проводил осмотр и не ставил диагноз отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

 

Теги материала: Насиров, дзюдо, президент, избрание
Новости СМИ2
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