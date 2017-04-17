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Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился
17.04.2017 14:59

Эксклюзив  Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился  Видеорепортаж

В понедельник, 17 апреля, жители Львова празднуют поливальный понедельник. В связи с этим движение электротранспорта в центре города остановлено. Об этом говорится в  сообщении пресс-службы Львовского городского совета.

В ведомстве отметили, что праздничные мероприятия будут проходить с 12:00 до 16:00. На площади Рынок установили специальные резервуары, откуда подается вода. При этом поливаться водой в другие часы и в других местах Львова запрещено. За соблюдением порядка следят сотрудники правоохранительных органов и Муниципальная дружина.

Собственный корреспондент телеканала NewsOne рассказал о мероприятии с места событий.  

По его словам, парни должны обливать девушек. При этом согласно традиции молодой человек, обливший девушку водой, должен на ней жениться. Также ожидается, что на площадь Рынок должен прийти и мэр Львова Андрей Садовой.    

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, личный состав Национальной полиции Украины продолжает нести службу в усиленном режиме в Пасхальные праздники и поминальные дни.

Теги материала: Львов, праздник, вода, видео
Новости СМИ2
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