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В Нью-Йорке выставили на аукцион любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих
17.04.2017 10:35

В Нью-Йорке выставили на аукцион любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих

В американском городе Нью-Йорк на аукцион выставлено письмо, в котором известный писатель Эрнест Хемингуэй признается в любви актрисе Марлен Дитрих. Об этом сообщает BBC.

Письмо, которое уйдет с молотка аукционной галереи Swann 4 мая, оценивают в 30 тысяч долларов.

Данное письмо Хемингуэй отправил в августе 1952 года с Кубы, где жил в то время, а за год до этого актриса рассказала, что держит его фотографию у изголовья.

Знакомство Хемингуэя и Дитрих произошло в 1934 году, с тех пор они начали часто переписываться, однако они не состояли в отношениях. Так, в письме писатель отмечает, что они стали "жертвами неодновременной страсти".

Несмотря на то, в письме, Хемингуэй не раз признался Дитрих в любви, например, он написал " Пожалуйста, знай, что я всегда люблю тебя. Иногда я забываю о тебе, как забываю и о том, что мое сердце бьется. Но оно бьется всегда". Он подписал послание: "С любовью, мистер Папа".

Известно, что часть переписки Хемингуэя и Дитрих находится в архивах, еще часть - у их потомков. Кроме того, внуки актрисы в течение последних нескольких лет уже выставляли на аукцион письма, которые Дитрих получила от писателя.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Гонконге продали самый редкий бриллиант "Розовая звезда" весом 59,6 карата.

Теги материала: США, Нью-Йорк, письмо, аукцион, Хемингуэй
Новости СМИ2
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