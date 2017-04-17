В Нью-Йорке выставили на аукцион любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих

MIGnews.com.ua

В американском городе Нью-Йорк на аукцион выставлено письмо, в котором известный писатель Эрнест Хемингуэй признается в любви актрисе Марлен Дитрих. Об этом сообщает BBC .

Письмо, которое уйдет с молотка аукционной галереи Swann 4 мая, оценивают в 30 тысяч долларов.

Данное письмо Хемингуэй отправил в августе 1952 года с Кубы, где жил в то время, а за год до этого актриса рассказала, что держит его фотографию у изголовья.

Знакомство Хемингуэя и Дитрих произошло в 1934 году, с тех пор они начали часто переписываться, однако они не состояли в отношениях. Так, в письме писатель отмечает, что они стали "жертвами неодновременной страсти".

Несмотря на то, в письме, Хемингуэй не раз признался Дитрих в любви, например, он написал " Пожалуйста, знай, что я всегда люблю тебя. Иногда я забываю о тебе, как забываю и о том, что мое сердце бьется. Но оно бьется всегда". Он подписал послание: "С любовью, мистер Папа".

Известно, что часть переписки Хемингуэя и Дитрих находится в архивах, еще часть - у их потомков. Кроме того, внуки актрисы в течение последних нескольких лет уже выставляли на аукцион письма, которые Дитрих получила от писателя.