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Имущество Союза писателей Украины описали за долг в 1,5 млн гривен
16.04.2017 17:25

Имущество Союза писателей Украины описали за долг в 1,5 млн гривен

Руководитель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский заявил, что в Одессе и Харькове налоговая служба описала недвижимость Союза под имущественный залог в связи с долгом по земельному налогу. Об этом сообщает ZN.UA.

В настоящее время дома творчества писателей В Одессе и Ирпене, пансионат "Нафтуся" в Трускавце и Дом писателей в Киеве убыточны. Так, с 1 января прошлого года размер земельного налога за пользование земельным участком, площадь которого составляет 0,36 гектаров, на улице Банковая, 2 в Киеве составлял 157 тысяч гривен в месяц.

"Понятно, что эта сумма является абсолютно неподъемной для Союза, и мы не платили этот налог. Удалось добиться, чтобы с 1 июня 2016 года ежемесячный размер земельного налога был уменьшен до 52 тысяч гривен (на сегодняшний день это 56 тысяч гривен). Но мы не можем платить и эту сумму. Поэтому ведем работу по минимизации размера земельного налога до 0,03%", - рассказал он.

Сидоржевский добавил, что убытки дома творчества в Ирпене за год составили 302 тысячи гривен. Также городской совет Ирпеня повысил налог за пользование БТП, теперь он составляет 98 тысяч гривен в месяц, в бюджетное финансирование Национального союза писателей Украины - 920 тысяч гривен в год.

"Следовательно, часть имущества Союза - а это недвижимость в Одессе и в Харькове - налоговой службой уже описана под имущественный залог. Это означает, что в случае непогашения долга по земельному налогу (а на сегодняшний день он составляет около 1 миллиона 500 тысяч гривен) часть имущества в обязательном порядке будет продана через суд - для того, чтобы закрыть долги перед Киевской городской государственной администрацией. Причем по ценам значительно более низким, чем стоимость этого имущества", - подчеркнул он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, метрополитен в Киеве сможет обеспечить только месяц бесперебойной работы за счет средств, которые были накоплены.

Теги материала: писатели, союз, Украина, долг, имущество, залог
Новости СМИ2
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