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С 1 сентября интернаты ограничат прием детей, у которых есть родители
16.04.2017 17:08

С 1 сентября интернаты ограничат прием детей, у которых есть родители

Руководитель Министерства социальной политики Андрей Рева сообщил, что в настоящее время только 8% детей, которые содержатся в интернатах Украины, являются сиротами, у остальных 92% есть родители. Такое заявление он сделал в интервью ZN.UA.

Рева отметил, что в 2000 годах в интернатах Украины содержались приблизительно 99 тысяч детей, сейчас их - 106 тысяч. Однако раньше 40% детей были сиротами, а теперь это число снизилось до 8%.

"Когда сироты закончились, интернаты начали затягивать к себе детей, имеющих родителей", - подчеркнул он.

Уже с 1 сентября в Министерстве образования планируют перестать принимать детей в интернаты без необходимости, так как это провоцирует социальное сиротство. Таким образом, в подобные учреждения запретят принимать детей до трех лет по заявлению родителей, это не касается тех случаев, когда требуется паллиативная помощь.

"Такие вещи, в том числе сиротство, мы стимулируем финансово. Нужно полностью изменить механизм финансирования этой системы", - резюмировал Рева.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с 1 сентября этого года набор учащихся в специализированные школы будет прекращен.

Теги материала: Минсоцполитики, Андрей Рева, дети, интернат, родители, сироты
Новости СМИ2
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