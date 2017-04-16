Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине

MIGnews.com.ua

Большая часть граждан Украины могут себе позволить не экономить на пасхальной корзине.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Манько в эфире телеканала NewsOne.

Политолог убежден, что большинство украинцев могут себе позволить базовый набор продуктов в Пасху.

"Мало кто из украинцев экономил (на пасхальной корзине - ред.). Там не на чем экономить, нет черной или красной икры. Там кулич, там яйца, вино, колбаска... Это себе могут позволить купить 99% украинцев, пойти освятить и достойно отпраздновать. На это у людей хватает", - утверждает Манько.

При этом, по его словам, в связи с ростом уровня инфляции в гривневом эквиваленте украинцы потратили на пасхальный стол больше, чем в прошлом году.

"Наша семья больше потратила, нежели в прошлом году, потому что есть инфляция. Хотя точную сумму мы не считали", - подытожил эксперт.