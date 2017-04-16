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Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине
16.04.2017 16:45

Эксклюзив  Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине  Видеорепортаж

Большая часть граждан Украины могут себе позволить не экономить на пасхальной корзине.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Манько в эфире телеканала NewsOne.

Политолог убежден, что большинство украинцев могут себе позволить базовый набор продуктов в Пасху.

"Мало кто из украинцев экономил (на пасхальной корзине - ред.). Там не на чем экономить, нет черной или красной икры. Там кулич, там яйца, вино, колбаска... Это себе могут позволить купить 99% украинцев, пойти освятить и достойно отпраздновать. На это у людей хватает", - утверждает Манько.

При этом, по его словам, в связи с ростом уровня инфляции в гривневом эквиваленте украинцы потратили на пасхальный стол больше, чем в прошлом году.

"Наша семья больше потратила, нежели в прошлом году, потому что есть инфляция. Хотя точную сумму мы не считали", - подытожил эксперт.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, Папа Римский Франциск упомянул об Украине в пасхальном послании Urbi et Orbi. "Пусть же Добрый Пастырь поможет Украине, до сих пор пригнобленой кровавым конфликтом, найти согласие, и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, которые страдают от его последствий", - сказал он.

Теги материала: Пасха, корзинка, продукты, эксперт, экономия
Новости СМИ2
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