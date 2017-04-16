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Папа Римский пожелал Украине мира в пасхальном послании
16.04.2017 15:21

Папа Римский пожелал Украине мира в пасхальном послании

В воскресенье, 16 апреля, Папа Римский Франциск упомянул об Украине в пасхальном послании Urbi et Orbi. Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Пусть же Добрый Пастырь поможет Украине, до сих пор пригнобленой кровавым конфликтом, найти согласие, и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, которые страдают от его последствий", - сказал он.

"Пусть же среди сложных и порой драматических судеб народов Воскресший Господь направит шаги тех, кто ищет справедливости и мира, и даст руководителям народов отвагу предотвращать распространение конфликтов и остановить торговлю оружием", - добавил Папа Римский.

Помимо этого, руководитель католической церкви упомянул в своем послании о Сирии, странах Ближнего Востока, Южном Судане, Судане, Сомали и Демократической Республике Конго, страдающих от конфликтов, которые обострены сильной засухой, поразившей ряд регионов Африки.

Папа Римский также пожелал, чтобы страны Латинской Америки достигли диалогов и мирных решений.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Папа Римский Франциск заявил о проведении традиционного обычая, в рамках которого он омоет ноги бывшим мафиози.

Теги материала: Украина, Папа Римский, Пасха, праздник, послание
Новости СМИ2
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