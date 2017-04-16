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В Севастополе читали Евангелие на украинском языке
16.04.2017 12:47

В Севастополе читали Евангелие на украинском языке

В Севастополе на Пасхальный всенощной службе в Покровском соборе читали Евангелие на украинском, русском и греческом языках, сообщает Крым.Реалии.

В ночь на воскресенье, 16 апреля, охраны и представителей полиции на улицах города было немного. Прихожане отмечают, что в эту ночь вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками".

Желающие освятить куличи традиционно пришли к Покровскому собору,поэтому  вдоль улицы Большая Морская образовался колона из свечей.

Известно, что православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата. Представители Киевского патриархата после аннексии полуострова подвержены давлению со стороны оккупантов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Пасхи и показал кулич, испеченный своими руками.

Теги материала: Севастополь, служба, церковь, Пасха
Новости СМИ2
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