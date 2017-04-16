ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В полиции отчитались, как прошла пасхальная ночь в Украине
16.04.2017 11:36

В полиции отчитались, как прошла пасхальная ночь в Украине

В ночь на воскресенье, 16 апреля, во всех регионах Украины прошли пасхальные богослужения в более 15 тысячах религиозных сооружениях.

Об этом сообщает Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие более 7,8 миллионов человек.

В полиции подчеркивают, что благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не было.

Самые многочисленные церковные службы прошли в Днепропетровской (1 миллион человек), Львовской (830 тысяч человек), Тернопольской (650 тысяч человек) И Одесской (620 тысяч человек) областях.

Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 16 апреля, президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинцам по случаю Пасхи и поздравил всех с праздником. Сообщается, что Порошенко вместе с женой Мариной в Пасхальную ночь посетили несколько христианских храмов Киева и приняли участие в праздничных богослужениях.

Теги материала: Пасха, Национальная полиция, Нацгвардия, порядок, служба
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине
Важное
Эксклюзив  Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине  Видеорепортаж
Папа Римский пожелал Украине мира в пасхальном послании
Важное
Папа Римский пожелал Украине мира в пасхальном послании
В Севастополе читали Евангелие на украинском языке
Важное
В Севастополе читали Евангелие на украинском языке
Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
Важное
Эксклюзив  Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Киев
Важное
Эксклюзив  Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Киев
На Пасху охранять правопорядок будут свыше 23 тысяч украинских силовиков
Важное
На Пасху охранять правопорядок будут свыше 23 тысяч украинских силовиков

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине
Эксклюзив  Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине  Видеорепортаж
16.04.2017
Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина
Эксклюзив  Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина  Видеорепортаж
16.04.2017
В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы
Эксклюзив  В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы
16.04.2017
Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
Эксклюзив  Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
16.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика