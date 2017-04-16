В полиции отчитались, как прошла пасхальная ночь в Украине

В ночь на воскресенье, 16 апреля, во всех регионах Украины прошли пасхальные богослужения в более 15 тысячах религиозных сооружениях.
Об этом сообщает Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины.
Отмечается, что в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие более 7,8 миллионов человек.
В полиции подчеркивают, что благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не было.
Самые многочисленные церковные службы прошли в Днепропетровской (1 миллион человек), Львовской (830 тысяч человек), Тернопольской (650 тысяч человек) И Одесской (620 тысяч человек) областях.
Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 16 апреля, президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинцам по случаю Пасхи и поздравил всех с праздником. Сообщается, что Порошенко вместе с женой Мариной в Пасхальную ночь посетили несколько христианских храмов Киева и приняли участие в праздничных богослужениях.