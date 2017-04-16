Украинский музыкант Олег Скрипка рассказал о встрече с жителями ОРДЛО

MIGnews.com.ua

Украинский рок-исполнитель Олег Скрипка рассказал о своих визитах в зону проведения антитеррористической операции и концертах на Донбассе.

Об этом музыкант рассказал в интервью Апострофу.

По его словам, были случаи, когда его группа "Воплі Відоплясова" ездила на грузовиках и использовала их в качестве сцены. Скрипка отметил, что таким образом он давал концерты не только в населенных пунктах, но и в воинских частях.

Кроме того, музыкант рассказал, что он также побывал на передовой и давал концерт для украинских бойцов.

"Со мной был капитан или полковник, он отдал мне свой бронежилет, а сам стоял рядом. Я стою в каске, бронежилете, а он сам в кепочке", - вспоминает Скрипка

По словам артиста, офицер сказал, что привык к опасности.

При этом певец поделился своими впечатлениями о встрече с жителями оккупированных территорий Донбасса, которые приезжают на подконтрольные Украине территории за пенсиями и продуктами питания.

"Эти люди очень сильно отличаются от тех людей, которые с нашей территории. У них такие потухшие взгляды. У них в глазах такая безнадега", - отметил музыкант.