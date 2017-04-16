Украинский музыкант Олег Скрипка рассказал о встрече с жителями ОРДЛО

Украинский рок-исполнитель Олег Скрипка рассказал о своих визитах в зону проведения антитеррористической операции и концертах на Донбассе.
Об этом музыкант рассказал в интервью Апострофу.
По его словам, были случаи, когда его группа "Воплі Відоплясова" ездила на грузовиках и использовала их в качестве сцены. Скрипка отметил, что таким образом он давал концерты не только в населенных пунктах, но и в воинских частях.
Кроме того, музыкант рассказал, что он также побывал на передовой и давал концерт для украинских бойцов.
"Со мной был капитан или полковник, он отдал мне свой бронежилет, а сам стоял рядом. Я стою в каске, бронежилете, а он сам в кепочке", - вспоминает Скрипка
По словам артиста, офицер сказал, что привык к опасности.
При этом певец поделился своими впечатлениями о встрече с жителями оккупированных территорий Донбасса, которые приезжают на подконтрольные Украине территории за пенсиями и продуктами питания.
"Эти люди очень сильно отличаются от тех людей, которые с нашей территории. У них такие потухшие взгляды. У них в глазах такая безнадега", - отметил музыкант.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее известный украинский музыкант, лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заявил, что во время оккупации Крыма Украина вела себя очень пассивно. По словам Скрипки, Россия давно планировала аннексию Крыма и просто дождалась удобного момента.В то же время музыкант уже не верит в то, что Украине удастся вернуть Крым.