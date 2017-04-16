Умер последний человек, родившийся в 19 веке

MIGnews.com.ua

Старейшая жительница планеты Земля, итальянка Эмма Морано, умерла в возрасте 117 лет и 137 дней, сообщает La Republica.

Сообщается, что секретом своего долголетия женщина считала употребление трех яиц в день, рубленое мясо и одиночество.

Всю жизнь Морано проработала на фабрике джутовых мешков, а также была помощником повара в школе. Муж долгожительницы пропал без вести во время Первой мировой войны.

Женщина появилась на свет за год и один месяц до окончания столетия, когда в Италии правил Умберто I. Ее мать прожила до 92 лет, а сестры ушли из жизни на пороге столетия. Эмма Морано прожила в трех столетиях, видела обе мировые войны, застала 11 Пап римских и 90 премьер-министров Италии. До 115 лет она отказывалась от помощи по хозяйству.

Известно, что Морано была признана самой старой жительницей планеты в мае 2016 после смерти американки Сусанны Мушатт Джонс.

Женщина также была последним человеком, родившимся до 1900 года.