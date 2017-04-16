Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья

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Пасха – один из величайших и наиболее значимых праздников христиан восточного обряда. В этому году она отмечается 16 апреля. Также в этот день Пасху отмечают и католики. Подобное явление бывает очень редко. За много веков существования праздника он оброс не только традициями и приметами, но еще и суевериями, которые принято соблюдать и сегодня.

История праздника

Пасха берет свое начало от еврейского праздника Песах, который иудеи впервые отпраздновали еще за 1500 лет до Рождества Христова после того, как Моисей вывел израильтян из Египта. Христианский же вариант был учрежден апостолами вскоре после смерти Иисуса Христа. В новом завете он символизирует победу над смертью.

В этот день люди вспоминают мученическую смерть Христа на кресте за грехи всего человечества. Уже после распятия его ученики-апостолы сняли тело и положили в пещере, высеченной в горе, закрыв вход огромным камнем. В воскресенье же к гробу господнему пришли Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломея и другие женщины для того, чтобы обмазать тело Иисуса благовониями. Первой к пещере добралась Мария Магдалина и увидела, что учителя нет, а камень аккуратно отодвинут. Тогда с небес спустился Ангел и возвестил всех о воскрешении Христа.

Строгие и четкие правила празднования Пасхи были разработаны церковниками лишь в V столетии. Именно тогда было принято решение, что Пасху и Песах обязательно нужно разделить. Согласно этому Воскресение Господне отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Если полнолуние выпадает на субботу или воскресенье, то Пасха переносится на следующую неделю. При этом католики не соблюдают последнего правила, и из-за этого в 2017 году произошло совпадение даты. С этим также связано, что у праздника нет постоянной даты, а ее определяют по специальным таблицам – пасхалиям.

Традиции Воскресенья Христова

Начиная с воскресенья и на протяжении последующих 40 дней до Вознесения Господнего, христиане здороваются между собой особой фразой: "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!". У нее есть также своя история и определенное значение. Так, о воскрешении Христа первой римскому императору Тиберию сообщила Мария Магдалина со словами "Христос Воскрес!" и подарком в виде куриного яйца. Он же ей заявил, что поверит в это только после того, как яйцо станет красным. И оно в руках Магдалины приобрело красный цвет, после чего Тиберий произнес: "Воистину Воскрес!".

Также в этот день паски вместе с окрашенными яйцами, принято святить в церкви. При этом выпечка обязательно должна быть сдобной и с изюмом, орехами и цукатами внутри. Пасха – это символ самого Иисуса Христа. На праздничном столе он воплощает Божие присутствие во всем мире и человеческой жизни.

В этот день заканчивается Великий пост, длившийся 40 дней. В церквях священники служат особое торжественное богослужение с Литургией. В частности, все начинается с чтения Деяний Апостолов, ближе к полуночи служится Полунощная, после Крестного хода начинается Пасхальная Заутреня, а завершается все Божественной Литургией. Также в Иерусалиме с небес сходит Благодатный огонь, который теперь особыми самолетами доставляют во все страны мира и от него поджигаются свечи.

Пасхальные приметы

Славянский народ всегда любил приметы и особо их замечал. Еще большего значения и сегодня люди придают событиям, которые произошли именно на Пасху или в канун праздника. По ним уже научились определять будет счастливым следующей год или нет, какого урожая и погоды дальше ждать и так далее. В этот день девушки особенно примечали приметы, связанные с суженным и верили, что они обязательно сбудутся.